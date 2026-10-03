Заморозки вночі і тепло вдень: якою буде погода в Україні сьогодні

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 3 жовтня (колаж РБК-Україна)

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В Україні сьогодні, 3 жовтня, погода суттєво не зміниться. Вночі вдарили заморозки, однак вдень буде тепло і сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. У західних областях вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура температура вдень 14-19° тепла. Вночі заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°. Фото: якою буде погода в Україні 3 жовтня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°. Вночі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°