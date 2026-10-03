Заморозки ночью и тепло днем: какой будет погода в Украине сегодня

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 3 октября (коллаж РБК-Украина)

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В Украине сегодня, 3 октября, погода существенно не изменится. Ночью ударили заморозки, но днем будет тепло и сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. В западных областях утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 14-19° тепла. Ночью заморозки на поверхности почвы, в Прикарпатье и в воздухе 0-3°. Фото: какой будет погода в Украине 3 октября (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °. Ночью заморозки на поверхности почвы 0-3°.