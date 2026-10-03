Заморозки ночью и тепло днем: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 3 октября, погода существенно не изменится. Ночью ударили заморозки, но днем будет тепло и сухо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
В западных областях утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 14-19° тепла. Ночью заморозки на поверхности почвы, в Прикарпатье и в воздухе 0-3°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °. Ночью заморозки на поверхности почвы 0-3°.
Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.