UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заморозки відступили і опади не передбачаються: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У п'ятницю, 12 травня, в Україні буде без опадів, лише на північному сході можливий короткочасний дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Опади не очікуються, тільки на північному сході країни вдень невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 2-7° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 10°, вдень прогнозують 15-20°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

Вітер переважно північно-східний, у західних регіонах південно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області мінлива хмарність, без опадів.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°. У Києві вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, 8 травня у Карпатах випало до 5 см снігу, температура опустилась до -4°С.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві