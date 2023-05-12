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Заморозки отступили и осадки не ожидаются: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 12 мая, в Украине без осадков, лишь на северо-востоке возможен кратковременный дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине переменная облачность.

Осадки не ожидаются, только на северо-востоке страны днем небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 2-7° тепла, на Закарпатье и побережье морей до 10°, днем прогнозируют 15-20°; на высокогорье Карпат ночью 0-5 ° тепла, днем 7-12°.

Ветер преимущественно северо-восточный, в западных регионах юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области переменная облачность, без осадков.

Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 15-20°. В Киеве ночью 5-7° тепла, днем 18-20°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, 8 мая в Карпатах выпало до 5 см снега, температура опустилась до -4°С.

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