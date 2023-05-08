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У Карпатах насипало снігу і вдарив мороз (фото)

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Карпати, Понеділок 08 травня 2023 12:25
У Карпатах насипало снігу і вдарив мороз (фото) Фото: на горі Піп Іван Чорногірський випало 5 см снігу (facebook.com/chornogora.rescue)
Автор: Марія Кучерявець

У Карпатах сьогодні, 8 травня погіршилася погода. У горах насипало снігу та вдарив мороз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 09:00, 08.05.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер північно-східний, 8 м/с., температура повітря -4°С, випало до 5 сантиметрів снігу", - йдеться в повідомленні.

У Карпатах насипало снігу і вдарив мороз (фото)

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями очікуються короткочасні та невеликі дощі. Також можливі заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Додамо, також нещодавно синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.

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