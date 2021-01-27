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Заморозки та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Середа 27 січня 2021 08:00
Заморозки та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У середу, 27 січня, в Україні очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Вдень температура повітря у регіонах коливатиметься від -2 до +10, а вночі заморозки будуть до -3.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні сніжно буде у Вінницькій, Київській, Чернігівські та Сумській областях. У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській та Одеській областях очікується мокрий сніг. У всіх інших східних та південних регіонах дощитиме. На заході, а також у Житомирській буде сухо та похмуро.

У західних областях температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +1, а вночі від -3 до 0.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від -1 до +6, а вночі стовпчики термометрів покажуть -1 +3 градуси.

У південних та східних регіонах температура повітря буде в межах -1 +10, а вночі вона очікується від -1 до +5.

Заморозки та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде йти сніг. Температура повітря як вдень, так і вночі очікується від -1 до +1 градуса.

Заморозки та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в Україні через мокрий сніг та сильні пориви вітру було знеструмлено 269 населених пунктів.

Також повідомлялось, що до кінця зими в Україну ще можуть повернутися морози до 20-30 градусів, які спостерігалися у середині січня. Але таке похолодання триватиме недовго.

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