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Заморозки, шквалы и грозы: в Украине вторую неделю ухудшается погода

Новости » Общество     12.05.2020 - 10:32
Заморозки, шквалы и грозы: в Украине вторую неделю ухудшается погода
Иллюстративное фото (УНИАН)

В частности, в Киеве 13 мая ожидаются заморозки на почве 0-2

Погода в Украине 13 мая значительно ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение, а также сильные заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве 13 мая ожидаются заморозки на почве 0-2 (I уровень опасности, желтый), а в Киевской области - заморозки до -5 (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, завтра ночью в западных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый); в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5 (I уровень опасности, желтый).

В частности, сегодня в Киеве объявлено штормовое предупреждение, шквалы 15-20 м/с и грозы.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня грозы и дожди почти по всей Украине. Сухо будет лишь в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Крымской областях.

Впрочем, вчера сообщалось, что в ближайшие два дня погода в Украине будет неблагоприятной, ожидаются заморозки и шквалы ветра.

Кроме того в Украинском гидрометцентре дали прогноз погоды на начало недели. Завтра грозовой фронт накроет большинство областей, исключением станут восточные регионы. Там дождя не ожидается, температура днем поднимется до +25, ночью до +12.

Теги Новости Украины Гидрометцентрзаморозкипрогноз
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