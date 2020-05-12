Заморозки, шквали та грози: в Україні другий тиждень погіршується погода

Іллюстративне фото (УНІАН)

Зокрема, в Києві 13 травня очікуються заморозки на ґрунті 0-2

Погода в Україні 13 травня значно погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження, а також сильні заморозки. Про це повідомляє прес-служба Держслужба з надзвичайних ситуацій.

В Києві 13 травня очікуються заморозки на ґрунті 0-2 (І рівень небезпечності, жовтий), а в Київській області - заморозки до -5 (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, завтра вночі в західних областях заморозки у повітрі 0-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема, сьогодні в Києві оголошено штормове попередження, шквали 15-20 м/с та грози.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні грози та дощі майже по всій Україні. Сухо буде лише в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Кримській областях.

Втім, вчора повідомлялось, що у найближчі два дні погода в Україні буде несприятливою, очікуються заморозки та шквали вітру.

Крім того в Українському гідрометцентрі дали прогноз погоди на початок тижня. Завтра грозовий фронт накриє більшість областей, виключенням стануть східні регіони. Там дощу не очікується, температура вдень підніметься до +25, вночі до +12.