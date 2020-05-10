Жара в понедельник и дожди с грозами во вторник: прогноз погоды на начало недели

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

11 мая будет сухо и жарко, 12 мая грозовой фронт накроет большинство областей

Погода в Украине 11 мая на всей территории ожидается солнечной и без осадков, 12 мая в большинстве областей пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В понедельник, 11 мая, в западных регионах, в центре и на севере ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +27 днем и до +10 ночью. В Винницкой области столбики термометра днем поднимутся до +28, ночью ожидается +8 +10.

На юге страны также сухо. Днем ожидается до +26, ночью до +11. На востоке Украины днем синоптики прогнозируют до +22, ночью до +9.

Во вторник, 12 мая, грозовой фронт накроет большинство областей, исключением станут восточные регионы. Там дождя не ожидается, температура днем поднимется до +25, ночью до +12.

В западных областях температура днем упадет до +16, ночью ожидается до +14. Также незначительное похолодание в связи с грозами состоится в Центре и на Севере. толбики термометров покажут +22 днем и до +14 ночью. На юге ожидается +25 днем и +13 ночью. Также возможны дожди с грозами.

Напомним, ранее спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. В большинстве восточных регионов, а также Одесской, Николаевской и Запорожской областях в ближайшие дни сохраниться чрезвычайный уровень пожарной опасности.