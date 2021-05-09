UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Заморозки и шквальный ветер: в Украину идет новое похолодание

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в стране в ближайшие две ночи будут заморозки.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня днем на Левобережье (Черниговской, Полтавской, левобережной части Киевской и Черкасской областей, в Киеве) порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также сегодня ночью в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый); в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4 (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4.

Напомним, в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье дождливо в восточной, ночью и в юго-восточной части страны, 10 мая днем в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Штормовое предупреждениезаморозкиПогода