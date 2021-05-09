Заморозки и шквальный ветер: в Украину идет новое похолодание

Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в стране в ближайшие две ночи будут заморозки.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Сегодня днем на Левобережье (Черниговской, Полтавской, левобережной части Киевской и Черкасской областей, в Киеве) порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также сегодня ночью в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый); в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4 (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4.