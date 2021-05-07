В Украину идет антициклон: как и когда изменится погода

Погода в Украине в субботу будет влажной, ветреной и прохладной, но уже в воскресенье на территорию страны с запада начнет распространяться поле высокого атмосферного давления - антициклон UTINE, благодаря чему потеплеет. Уже 9 мая в Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook ,

"Суббота еще будет влажной, ветреной и прохладной, а вот уже в воскресенье на территорию Украины с запада начнет распространяться поле высокого атмосферного давления - антициклон UTINE, соответственно характер погоды будет меняться, больше солнышка, к тому же, понемногу потеплеет", - говорится в сообщении.

В частности, в субботу, 8 мая, ночью и утром в большинстве областей, днем на Левобережье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/сек.

Температура в субботу ночью будет держаться на уровне 6-11°, в западных областях 3-8° тепла, днем 10-15°, в южных и восточных областях 17-22°.

В Карпатах ночью дождь с мокрым снегом, температура около 0°; днем без осадков, температура 4-7° тепла.

9-10 мая на большей части территории Украины уже будет преобладать малооблачная и без осадков погода, осадки задержатся только на востоке и юго-востоке страны.

9 мая пройдут дожди в восточной, ночью и в юго-восточной части страны, 10 мая днем в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, в восточной и юго-восточной части местами порывы ветра 15-20 м/сек.

"Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных, центральных, 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 9 мая 11-16° тепла, на Закарпатье до 20°, 10 мая 18-23°, на Закарпатье до 26°, в восточных областях 12-17° тепла", - сообщили в Укргидрометцентре.