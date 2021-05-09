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Заморозки та шквальний вітер: в Україну йде нове похолодання

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Крім того, в країні найближчі дві ночі будуть заморозки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні вдень на Лівобережжі (Чернігівській, Полтавській, лівобережній частині Київської й Черкаської областей, в Києві) пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також сьогодні вночі у більшості західних областей сильні заморозки у повітрі 0-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); у північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-4 (І рівень небезпечності, жовтий).

В Київській області вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4.

Нагадаємо, в Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.

Раніше повідомлялось, що в неділю дощитиме у східній, вночі і у південно-східній частині країни, 10 травня вдень у східних областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град.

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