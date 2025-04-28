Заморозки ще тримаються: коли в Україні нарешті потеплішає

Чому в Україні стрімко похолоднішало

За словами експерта, зниження температури повітря в Україні наприкінці минулого тижня було спричинене тим, що на вихідних (впродовж 26-27 квітня, - Ред.) "до нас прийшов активний прохолодний атмосферний фронт, який знизив температуру в денні години".

"У нічні години, наприклад цієї ночі (з 27 на 28 квітня, - Ред.), були заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі (до 0-3°C) через те, що небо було більш прозорим", - зауважив синоптик.

Він пояснив, що оскільки не було хмарності, в Україні фіксували:

більш інтенсивне вихолодження повітря;

істотне зниження температури.

В яких регіонах імовірні дощі

Семиліт розповів, що впродовж наступних днів малоактивні атмосферні фронти, не багаті на вологу (тобто сухі) впливатимуть:

на схід України;

на північний схід країни;

на Карпати.

У четвер, 1 травня, вони впливатимуть також і на північ України.

"У цих регіонах місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі", - уточнив синоптик.

Де очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Представник УкрГМЦ розповів, що в цілому впродовж найближчих днів в Україні переважатиме суха погода з високим рівнем пожежної небезпеки.

Так, у період з 29 квітня до 1 травня надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримуватиметься на більшій частині територій, окрім:

Криму;

Львівської області;

Івано-Франківської області;

Закарпатської області.

Що буде з вітром найближчими днями

Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, вітер впродовж наступних трьох діб очікується помірний.

Семиліта уточнив, що він:

приходитиме в Україну із західних напрямків;

приноситиме відчутно тепліше повітря.

Коли в Україну прийде потепління

З огляду на надходження на територію України більш теплого повітря, вже найближчої ночі (з понеділка, 28 квітня, на вівторок, 29 квітня) синоптики розраховують "на невеликий плюс".

"Однак на поверхні ґрунту та місцями (у східних областях) - і в повітрі, ще очікуються заморозки (0-3°C)", - розповів експерт.

За його словами, температура повітря найближчої ночі очікується в межах від 0 до 6 градусів тепла.

"Тобто і заморозки очікуються. Але в цілому по території України у повітрі буде близько 1-6 градусів вище нуля", - додав фахівець.

Дещо пізніше - впродовж наступних двох ночей - температура повітря ще трішки підвищиться (в нічні години буде орієнтовно від 5 до 12 градусів).

"Вдень температура повітря коливатиметься в межах 16-23 градусів за Цельсієм (лише завтра на сході та 1 травня - на заході та півночі країни буде дещо свіжіше - 12-17°C)", - пояснив Семиліта.

Отже, в цілому, невелике потепління в Україні можна очікувати:

в ніч із вівторка на середу (29-30 квітня);

в ніч із середи на четвер (30 квітня - 1 травня).

"Буде вже трішки тепліше та комфортніше як у денні години, так і в нічні", - наголосив представник УкрГМЦ.

Якою може бути погода впродовж вихідних днів

Насамкінець Семиліта розповів, що згідно з попереднім прогнозом, пізніше в Україні очікуються деякі погодні зміни.

"На вихідних (3-4 травня, - Ред.) має прийти атмосферний фронт, разом із яким очікуємо зниження температури й короткочасні дощі", - поділився експерт.

Він уточнив, що може йтися про таке зниження температури повітря: