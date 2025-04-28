Заморозки еще держатся: когда в Украине наконец-то потеплеет

В ближайшие дни погоду в некоторых регионах Украины будут определять малоактивные атмосферные фронты. Тем временем ветер с запада повлияет на потепление.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
По словам эксперта, снижение температуры воздуха в Украине в конце прошлой недели было вызвано тем, что на выходных (в течение 26-27 апреля, - Ред.) "к нам пришел активный прохладный атмосферный фронт, который снизил температуру в дневные часы".
"В ночные часы, например этой ночью (с 27 на 28 апреля, - Ред.), были заморозки на поверхности почвы и в воздухе (до 0-3°C) из-за того, что небо было более прозрачным", - отметил синоптик.
Он объяснил, что поскольку не было облачности, в Украине фиксировали:
Семилит рассказал, что в течение следующих дней малоактивные атмосферные фронты, не богатые на влагу (то есть сухие) будут влиять:
В четверг, 1 мая, они будут влиять также и на север Украины.
"В этих регионах местами пройдут небольшие кратковременные дожди", - уточнил синоптик.
Представитель УкрГМЦ рассказал, что в целом в течение ближайших дней в Украине будет преобладать сухая погода с высоким уровнем пожарной опасности.
Так, в период с 29 апреля по 1 мая чрезвычайный уровень пожарной опасности будет удерживаться на большей части территорий, кроме:
Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, ветер в течение следующих трех суток ожидается умеренный.
Семилита уточнил, что он:
Учитывая поступление на территорию Украины более теплого воздуха, уже ближайшей ночью (с понедельника, 28 апреля, на вторник, 29 апреля) синоптики рассчитывают "на небольшой плюс".
"Однако на поверхности почвы и местами (в восточных областях) - и в воздухе, еще ожидаются заморозки (0-3°C)", - рассказал эксперт.
По его словам, температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла.
"То есть и заморозки ожидаются. Но в целом по территории Украины в воздухе будет около 1-6 градусов выше нуля", - добавил специалист.
Несколько позже - в течение следующих двух ночей - температура воздуха еще немного повысится (в ночные часы будет ориентировочно от 5 до 12 градусов).
"Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 16-23 градусов по Цельсию (только завтра на востоке и 1 мая - на западе и севере страны будет несколько свежее - 12-17°C)", - пояснил Семилита.
Следовательно, в целом, небольшое потепление в Украине можно ожидать:
"Будет уже немного теплее и комфортнее как в дневные часы, так и в ночные", - подчеркнул представитель УкрГМЦ.
В завершение Семилита рассказал, что согласно предварительному прогнозу, позже в Украине ожидаются некоторые погодные изменения.
"На выходных (3-4 мая, - Ред.) должен прийти атмосферный фронт, вместе с которым ожидаем снижение температуры и кратковременные дожди", - поделился эксперт.
Он уточнил, что речь может идти о таком снижении температуры воздуха:
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой может быть погода в мае (в последний месяц весны).
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