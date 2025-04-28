Заморозки еще держатся: когда в Украине наконец-то потеплеет

Почему в Украине стремительно похолодало

По словам эксперта, снижение температуры воздуха в Украине в конце прошлой недели было вызвано тем, что на выходных (в течение 26-27 апреля, - Ред.) "к нам пришел активный прохладный атмосферный фронт, который снизил температуру в дневные часы".

"В ночные часы, например этой ночью (с 27 на 28 апреля, - Ред.), были заморозки на поверхности почвы и в воздухе (до 0-3°C) из-за того, что небо было более прозрачным", - отметил синоптик.

Он объяснил, что поскольку не было облачности, в Украине фиксировали:

более интенсивное выхолаживание воздуха;

существенное снижение температуры.

В каких регионах вероятны дожди

Семилит рассказал, что в течение следующих дней малоактивные атмосферные фронты, не богатые на влагу (то есть сухие) будут влиять:

на восток Украины;

на северо-восток страны;

на Карпаты.

В четверг, 1 мая, они будут влиять также и на север Украины.

"В этих регионах местами пройдут небольшие кратковременные дожди", - уточнил синоптик.

Где ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Представитель УкрГМЦ рассказал, что в целом в течение ближайших дней в Украине будет преобладать сухая погода с высоким уровнем пожарной опасности.

Так, в период с 29 апреля по 1 мая чрезвычайный уровень пожарной опасности будет удерживаться на большей части территорий, кроме:

Крыма;

Львовской области;

Ивано-Франковской области;

Закарпатской области.

Что будет с ветром в ближайшие дни

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, ветер в течение следующих трех суток ожидается умеренный.

Семилита уточнил, что он:

будет приходить в Украину с западных направлений;

будет приносить ощутимо более теплый воздух.

Когда в Украину придет потепление

Учитывая поступление на территорию Украины более теплого воздуха, уже ближайшей ночью (с понедельника, 28 апреля, на вторник, 29 апреля) синоптики рассчитывают "на небольшой плюс".

"Однако на поверхности почвы и местами (в восточных областях) - и в воздухе, еще ожидаются заморозки (0-3°C)", - рассказал эксперт.

По его словам, температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла.

"То есть и заморозки ожидаются. Но в целом по территории Украины в воздухе будет около 1-6 градусов выше нуля", - добавил специалист.

Несколько позже - в течение следующих двух ночей - температура воздуха еще немного повысится (в ночные часы будет ориентировочно от 5 до 12 градусов).

"Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 16-23 градусов по Цельсию (только завтра на востоке и 1 мая - на западе и севере страны будет несколько свежее - 12-17°C)", - пояснил Семилита.

Следовательно, в целом, небольшое потепление в Украине можно ожидать:

в ночь со вторника на среду (29-30 апреля);

в ночь со среды на четверг (30 апреля - 1 мая).

"Будет уже немного теплее и комфортнее как в дневные часы, так и в ночные", - подчеркнул представитель УкрГМЦ.

Какой может быть погода в течение выходных дней

В завершение Семилита рассказал, что согласно предварительному прогнозу, позже в Украине ожидаются некоторые погодные изменения.

"На выходных (3-4 мая, - Ред.) должен прийти атмосферный фронт, вместе с которым ожидаем снижение температуры и кратковременные дожди", - поделился эксперт.

Он уточнил, что речь может идти о таком снижении температуры воздуха: