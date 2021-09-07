UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Заморозки не отступают: в Украине снова похолодает ночью

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о заморозках в Украине. Ночью похолодает в восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Ночью 8 сентября в восточной части на поверхности почвы заморозки от 0 до +3 (I уровень опасности, желтый).

7-9 сентября в Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украине наступило осеннее похолодание. Заморозки прогнозируют в большинстве областей.

РБК-Украина ранее писало, что синоптики дали прогноз погоды на 7 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине