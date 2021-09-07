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Заморозки не відступають: в Україні знову похолодає вночі

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про заморозки в Україні. Вночі похолодає у східних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Вночі 8 вересня у східній частині на поверхні ґрунту заморозки від 0 до +3 (І рівень небезпечності, жовтий).

7-9 вересня в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні наступило осіннє похолодання. Заморозки прогнозують у більшості областей.

РБК-Україна раніше писало, що синоптики дали прогноз погоди на 7 вересня.

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