ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Заморозки в большинстве областей: в Украине наступило осеннее похолодание

Новина українською →
Киев, Вторник 07 сентября 2021 08:14
Заморозки в большинстве областей: в Украине наступило осеннее похолодание Фото: в Украине наступило осеннее похолодание (pixabay.com)
Автор: Анастасия Михальчук

В Украине наступило осеннее похолодание. Заморозки прогнозируют в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Заморозки будут почти во всех областях. Такая погода 7 сентября обойдет только такие области:

  • Закарпатскую,
  • Одесскую,
  • Херсонскую,
  • Николаевскую,
  • Крым.

8 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3.

Заморозки в большинстве областей: в Украине наступило осеннее похолодание

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 7 сентября.

Отметим, погода в Украине в ближайшие несколько дней порадует солнечной и сухой погодой, но температура воздуха будет достаточно низкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью