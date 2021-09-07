Холодно и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Температура воздуха опустится до +14.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех областях будет переменная облачность и без осадков.

На западе температура воздуха днем составит +16+23, а ночью +3+9.

На севере днем будет +14+16, а ночью +3+5.

На востоке ожидается днем +15+18, а ночью +3+5.

В центре страны днем будет +16+19, а ночью +3+5.

Прогноз в Киеве

В Киеве также будет сухо. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +4+6.