Холодно и без осадков: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине похолодает 7 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Температура воздуха опустится до +14.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня во всех областях будет переменная облачность и без осадков.
На западе температура воздуха днем составит +16+23, а ночью +3+9.
На севере днем будет +14+16, а ночью +3+5.
На востоке ожидается днем +15+18, а ночью +3+5.
В центре страны днем будет +16+19, а ночью +3+5.
Прогноз в Киеве
В Киеве также будет сухо. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +4+6.