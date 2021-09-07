ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Заморозки не отступают: в Украине снова похолодает ночью

Новина українською →
Киев, Вторник 07 сентября 2021 13:08
Заморозки не отступают: в Украине снова похолодает ночью Фото: в Украине предупредили о заморозках (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о заморозках в Украине. Ночью похолодает в восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Ночью 8 сентября в восточной части на поверхности почвы заморозки от 0 до +3 (I уровень опасности, желтый).

7-9 сентября в Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украине наступило осеннее похолодание. Заморозки прогнозируют в большинстве областей.

РБК-Украина ранее писало, что синоптики дали прогноз погоды на 7 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью