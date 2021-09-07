Заморозки не отступают: в Украине снова похолодает ночью
Фото: в Украине предупредили о заморозках (pixabay)
Синоптики предупредили о заморозках в Украине. Ночью похолодает в восточных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Ночью 8 сентября в восточной части на поверхности почвы заморозки от 0 до +3 (I уровень опасности, желтый).
7-9 сентября в Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в Украине наступило осеннее похолодание. Заморозки прогнозируют в большинстве областей.
РБК-Украина ранее писало, что синоптики дали прогноз погоды на 7 сентября.