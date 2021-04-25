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Заморозки и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Автор: Инна Собора

Сегодня в большинстве областей Украины ожидается дождливая погода. Кроме того, ночью прогнозируют заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода во всех областях

На территории страны днем будет прохладно. Температура будет держаться на отметках +8+10 градусов. В южных областях воздух местами прогреется до +14 градусов.

Ночью прогнозируют заморозки почти на всей территории страны, кроме южных областей. Отметки термометров опустятся до -1-3 градусов.

Кроме того, в северных, центральных и западных областях ожидаются дожди в течение дня.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня также ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха днем составит +7+9 градусов, а ночью опустится до -2 градусов.

Напомним, киевлян предупредили о сильных ночных заморозках в ближайшие дни.

Также прогнозируют, что погода в Украине начнет меняться с приходом потепления начиная со следующей среды.

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