Заморозки и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода во всех областях

На территории страны днем будет прохладно. Температура будет держаться на отметках +8+10 градусов. В южных областях воздух местами прогреется до +14 градусов.

Ночью прогнозируют заморозки почти на всей территории страны, кроме южных областей. Отметки термометров опустятся до -1-3 градусов.

Кроме того, в северных, центральных и западных областях ожидаются дожди в течение дня.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня также ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха днем составит +7+9 градусов, а ночью опустится до -2 градусов.