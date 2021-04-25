RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Заморозки та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Автор: Инна Собора

Сьогодні в більшості областей України очікується дощова погода. Крім того, вночі прогнозують заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода у всіх областях

На території країни вдень буде прохолодно. Температура триматиметься на позначках +8+10 градусів. У південних областях повітря подекуди прогріється до +14 градусів.

Вночі прогнозують заморозки майже на всій території країни, крім південних областей. Позначки термометрів опустяться до -1-3 градусів.

Крім того, у північних, центральних та західних областях очікуються дощі протягом дня.

Погода у Києві

У Києві сьогодні також очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря вдень становитиме +7+9 градусів, а вночі опуститься до -2 градусів.

Нагадаємо, киян попередили про сильні нічні заморозки найближчими днями.

Також прогнозують, що погода в Україні почне змінюватися з приходом потепління починаючи з наступної середи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погодазаморозкидожди