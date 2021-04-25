Заморозки та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні в більшості областей України очікується дощова погода. Крім того, вночі прогнозують заморозки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На території країни вдень буде прохолодно. Температура триматиметься на позначках +8+10 градусів. У південних областях повітря подекуди прогріється до +14 градусів.
Вночі прогнозують заморозки майже на всій території країни, крім південних областей. Позначки термометрів опустяться до -1-3 градусів.
Крім того, у північних, центральних та західних областях очікуються дощі протягом дня.
У Києві сьогодні також очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря вдень становитиме +7+9 градусів, а вночі опуститься до -2 градусів.