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Заморозки, але є і "плюс". Синоптики дали прогноз на завтра Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 24 жовтня (Eugen Kotenko_Ukrinform_Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 жовтня, в Україні очікуються нічні заморозки. Із "плюсів" - не буде дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Без опадів. Вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південній частині 5-10°, на високогір'ї Карпат від 2° тепла до 3° морозу; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 17°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Погода в Україні 24 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Через глобальне потепління в Україні фіксується обмілення річок, аномально теплі зими та посушливе літо. Прискорюють кліматичні зміни та викиди парникових газів через війну війни РФ проти України.

Зокрема, враховуючи тенденції останніх років та попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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