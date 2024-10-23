Заморозки, але є і "плюс". Синоптики дали прогноз на завтра Україні

Погода в Україні

Через глобальне потепління в Україні фіксується обмілення річок, аномально теплі зими та посушливе літо. Прискорюють кліматичні зміни та викиди парникових газів через війну війни РФ проти України.

Зокрема, враховуючи тенденції останніх років та попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

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