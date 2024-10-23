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Заморозки, но есть и "плюс". Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 24 октября (Eugen Kotenko_Ukrinform_Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 24 октября, в Украине ожидаются ночные заморозки. Из "плюсов" - не будет дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Без осадков. Ночью и утром в западной, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в южной части 5-10°, на высокогорье Карпат от 2° до 3° мороза; днем 9-14° тепла, в Закарпатье и юге страны до 17°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем ​​11-13°.

Погода в Украине 24 октября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Из-за глобального потепления в Украине фиксируется обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето. Ускоряют климатические изменения и выбросы парниковых газов из-за войны войны РФ против Украины.

В частности, учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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