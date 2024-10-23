Заморозки, но есть и "плюс". Синоптики дали прогноз на завтра

Без осадков. Ночью и утром в западной, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в южной части 5-10°, на высокогорье Карпат от 2° до 3° мороза; днем 9-14° тепла, в Закарпатье и юге страны до 17°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем ​​11-13°.

Погода в Украине 24 октября (facebook.com/UkrHMC)