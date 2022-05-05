С заморозками ночью, но солнечно днем: прогноз погоды на завтра
Завтра, 6 мая, в Украине ожидается малооблачная погода. Ночью же, из-за выхолаживания поверхностей, в большинстве регионов возможны заморозки на почве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.
Майское солнце, в дневные часы, пригреет воздух до приятной, теплой температуры.
По всей Украине, кроме Крыма, Закарпатья, Прикарпатья и Волыни - без осадков. В упомянутых регионах ожидается кратковременный дождь и местами гроза.
"Ветер юго-восточный, в юго-восточной части - северо-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура воздуха 6 мая:
Ночью в западных областях и на побережье морей ожидаются от +4 до +9. На остальной территории от +1 до +6. Днем в Украине от +14 до +19, на западе - от +20 до +24.
Фото: погода в Украине 6 мая (facebook.com/UkrHMC)
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