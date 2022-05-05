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З заморозками вночі, але сонячно вдень: прогноз погоди на завтра

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Четвер 05 травня 2022 13:49
З заморозками вночі, але сонячно вдень: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні 6 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 6 травня, в Україні очікується малохмарна погода. Вночі ж, через вихолоджування поверхонь, в більшості регіонів можливі заморозки на ґрунті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Травневе сонце, в денні години, пригріє повітря до приємної, теплої температури.

По усій Україні, крім Криму, Закарпаття, Прикарпаття й Волині - без опадів. В згаданих регіонах очікується короткочасний дощ та місцями гроза.

"Вітер південно-східний, у південно-східній частині - північно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура повітря 6 травня:

Вночі у західних областях й на узбережжі морів очікуються від +4 до +9. На решті територій від +1 до +6. Вдень в Україні від +14 до +19, на заході ж - від +20 до +24.

З заморозками вночі, але сонячно вдень: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 6 травня (facebook.com/UkrHMC)

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