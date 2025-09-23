Заморожені активи Росії на 300-350 млрд доларів підуть на репарації Україні, - Reuters

Заморожені активи Росії

Після вторгнення Росії в Україну 2022 року США та їхні союзники заборонили транзакції з Центробанком РФ і Мінфіном. У результаті в Євросоюзі виявилося заморожено активів на суму до 250 млрд доларів.

Центробанк Росії раніше підтверджував, що загалом було заблоковано близько 300-350 млрд доларів. Ці кошти включають валютні резерви, золото і державні облігації, приблизно половина яких зберігалася на Заході.

Більша частина активів зосереджена в Європі, багато хто з них уже були конвертовані в готівку і зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Точних даних про структуру заморожених коштів російський Центробанк не публікував.

Валюти та вкладення РФ

Станом на початок 2022 року Центральний банк Росії тримав активи в євро на суму близько 207 млрд доларів США, у доларах США - на 67 млрд доларів США і в фунтах стерлінгів - на 37 млрд доларів США.

Крім того, у резервах було 36 млрд єн, 19 млрд канадських доларів, 6 млрд австралійських доларів і 1,8 млрд сінгапурських доларів.

Також зберігалося приблизно 1 млрд швейцарських франків. Ці активи були розміщені в цінні папери, депозити та кореспондентські рахунки. Найбільші вкладення припадали на суверенні облігації Китаю, Німеччини, Франції, Великої Британії, Австрії та Канади.

Золотовалютні резерви Росія тримала всередині країни. Інвестиції в юані зберігаються в Китаї.

План Євросоюзу

ЄС обговорює ідею використання заморожених російських активів для надання Україні "репараційної позики". Цей кредит буде повернуто тільки після того, як Україна отримає компенсації від Росії.

Схема передбачає заміну російських активів на облігації без купона, випущені Єврокомісією. Такий механізм може бути реалізований коаліцією окремих країн ЄС, щоб уникнути можливого вето з боку Угорщини.

Раніше відсотки від активів використовувалися для обслуговування кредиту Україні на 50 млрд доларів. Однак обсяг нарахованих відсотків почав скорочуватися.

Ризики та побоювання

За даними Euroclear, на 30 червня у нього значилося 194 млрд євро російських активів, що принесло 2,7 млрд євро відсотків за перше півріччя 2025 року. Для порівняння, за аналогічний період 2024 року з 173 млрд активів було отримано 3,4 млрд євро відсотків.

Низка банкірів попередили, що прецедент конфіскації суверенних активів може підірвати довіру до західних державних облігацій. Влада Бельгії також вказувала, що це може призвести до судових позовів проти Euroclear і навіть викликати фінансову кризу.

Euroclear заявила, що знає про пропозицію Єврокомісії і чекає подальшої інформації.