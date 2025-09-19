ЄС узгодить розмір репарацій з Росії для України з МВФ

Єврокомісія має намір враховувати оцінку Міжнародного валютного фонду про фінансові потреби України на найближчі два роки під час визначення обсягу репарацій за рахунок російських активів.

Про це заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейський союз обговорює використання заморожених російських активів для забезпечення такої позики. Це дасть змогу підтримати фінанси Києва на тлі скорочення прямої військової допомоги з боку США.

"Репараційна позика" за рахунок активів Росії

"Те, що пропонує Єврокомісія, це репараційна позика. По суті, надання Україні кредиту за рахунок грошових залишків заморожених російських активів, не зачіпаючи права власності Росії на них", - сказав Домбровскіс.

За його словами, зараз обговорюють деталі, терміни та обсяги позики. Для визначення обсягу важливим буде висновок МВФ про потреби України, над яким фонд уже завершує роботу.

Позиції країн ЄС

Міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо заявив, що пропозиція Єврокомісії очікується в жовтні. "З іспанської точки зору ми будемо підтримувати", - зазначив він.

У розпорядженні країн G7 перебуває близько 300 млрд доларів російських активів Центробанку, з яких значна частина розміщена в Європі. У бельгійському депозитарії Euroclear заморожено 194 млрд євро, з яких близько 170 млрд уже перетворилися на грошові залишки.

Спільні ризики та гарантії

За словами Домбровскіса, механізм може бути застосований у всіх країнах G7, де зберігаються російські активи. Він уточнив, що ідею обговорювали з міністрами фінансів G7.

Згідно з планом, Україна почне повертати позику тільки після отримання репарацій від Росії. Ризики за кредитом будуть розподілені між урядами країн ЄС.

За даними джерел, схема передбачає заміну російських активів у Європі на облігації Єврокомісії з нульовим купоном. Ці папери будуть забезпечені гарантіями країн ЄС, які беруть участь в ініціативі.

Потреби України

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав потреби України в зовнішньому фінансуванні на термін дії нової програми з МВФ.

"Загалом потреба коштів для фінансування чотирирічної програми може становити від 150 до 170 мільярдів доларів", - сказав у Верховній Раді.

Марченко підтвердив, що на 2026 рік непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні наразі становить 18 млрд доларів відповідно до розрахункового середньорічного курсу 45,7 грн/долар.