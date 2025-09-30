Заморожені активи РФ: фон дер Ляєн розкрила деталі "репараційних позик"

ЄС хоче просунути так звані "репараційні позики", засновані на заморожених російських активах, частина яких буде використана для фінансування оборонної промисловості ЄС.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланнямна The Guardian.

Нагадаємо, до цього вона повідомила, що Європейська комісія домовилась з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів . Фінансування має допомогти посилити оборонні можливості та розвивати високі технології.

"Кредит не буде виплачуватися одноразово, а траншами та на певних умовах. Ми зміцнимо нашу оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель в Європі та з Європою. Важливо, що активи не будуть конфісковані. Україна має повернути кредит, якщо Росія виплачуватиме репарації. Винуватець повинен нести відповідальність", - заявила вона.

Заморожені активи Росії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року західні країни запровадили масштабні санкції проти уряду РФ, банків, олігархів та компаній, пов’язаних із Кремлем. Одним із головних інструментів тиску стало заморожування російських активів за кордоном - від валютних резервів центробанку і рахунків у банках до нерухомості та інших фінансових інструментів.

За оцінками МВФ та експертів, у 2024–2025 роках обсяг заморожених активів становить понад 300–350 мільярдів доларів. Водночас точні цифри визначити складно, оскільки частина коштів розміщувалася у різних юрисдикціях.

ЄС обговорює ідею використання заморожених російських активів для надання Україні "репараційної позики". Цей кредит буде повернуто тільки після того, як Україна отримає компенсації від Росії.

Нещодавно Reuters писав, що Україна може отримати фінансування на 300 млрд доларів без прямої конфіскації російських коштів. Гроші підуть на оборону і покриття дефіциту бюджету.