Замороженные активы РФ: фон дер Ляйен раскрыла детали "репарационных займов"

ЕС хочет продвинуть так называемые "репарационные займы", основанные на замороженных российских активах, часть которых будет использована для финансирования оборонной промышленности ЕС.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии по безопасности в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Напомним, до этого она сообщила, что Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов . Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии.

"Кредит не будет выплачиваться единовременно, а траншами и на определенных условиях. Мы укрепим нашу оборонную промышленность, обеспечив использование части кредита для закупок в Европе и с Европой. Важно, что активы не будут конфискованы. Украина должна вернуть кредит, если Россия будет выплачивать репарации. Виновник должен нести ответственность", - заявила она.

Замороженные активы России

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года западные страны ввели масштабные санкции против правительства РФ, банков, олигархов и компаний, связанных с Кремлем. Одним из главных инструментов давления стало замораживание российских активов за рубежом - от валютных резервов центробанка и счетов в банках до недвижимости и других финансовых инструментов.

По оценкам МВФ и экспертов, в 2024-2025 годах объем замороженных активов составляет более 300-350 миллиардов долларов. В то же время точные цифры определить сложно, поскольку часть средств размещалась в разных юрисдикциях.

ЕС обсуждает идею использования замороженных российских активов для предоставления Украине "репарационного займа". Этот кредит будет возвращен только после того, как Украина получит компенсации от России.

Недавно Reuters писал, что Украина может получить финансирование на 300 млрд долларов без прямой конфискации российских средств. Деньги пойдут на оборону и покрытие дефицита бюджета.