Замначальника ГФС в Закарпатской области сбил насмерть человека

Фото: место ДТП (facebook.com)

Водитель Volkswagen Touareg сбил сотрудника дорожной службы

Возле села Ракошино (Закарпатская область) заместитель начальника Государственной фискальной службы в Закарпатской области на автомобиле Volkswagen Touareg насмерть сбил сотрудника дорожной службы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Отмечается, что водитель Volkswagen Touareg сбил сотрудника дорожной службы, который как раз работал на том участке дороги.

Фото: место ДТП (dbr.gov.ua)

"От полученных травм потерпевший погиб на месте аварии. Водитель Volkswagen Touareg сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Это ДТП расследует Государственное бюро расследований по процессуальному руководству прокуратуры Закарпатской области. Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшие смерть потерпевшего).

Напомним, 20 июля в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции. Экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль Ford, который не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение.