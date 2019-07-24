Заступник начальника ДФС в Закарпатській області збив на смерть людину

Фото: місце ДТП (facebook.com)

Водій Volkswagen Touareg збив співробітника дорожньої служби

Біля села Ракошино (Закарпатська область) заступник керівника Державної фіскальної служби в Закарпатській області на автомобілі Volkswagen Touareg збив на смерть співробітника дорожньої служби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що водій Volkswagen Touareg збив співробітника дорожньої служби, який саме працював на тій ділянці дороги.

Фото: місце ДТП (dbr.gov.ua)

"Від отриманих травм, потерпілий загинув на місці аварії. Водій Volkswagen Touareg наразі перебуває у реанімаційному відділенні Мукачівської ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.

Це ДТП розслідує Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області. Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, 20 липня у Харківській області сталась дорожньо-транспортна пригодиа за участю автомобіля поліції. Екіпаж у складі двох співробітників поліції, що їхав на виклик з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" рухався автомобіль Ford, який не пропустив поліцейський автомобіль, в результаті чого сталося лобове зіткнення.