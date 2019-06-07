Замминистра здравоохранения Стефанишина подала в отставку

Она работала в Минздраве в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года
Заместитель министра здравоохранения Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ведомства.
Стефанишина работала в Минздраве Украины в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года.
Она координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.
Напомним, 11 января Кабинет министров Украины назначил Ольгу Стефанишину заместителем министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции.
В должности заместителя министра Ольга Стефанишина продолжила работу по расширению доступа пациентов к лечению, а также выполнение ключевых обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.
Стефанишина более 10 лет занимается адвокацией прав пациентов. Она является соучредителем, а с 2011 года - исполнительным директором благотворительного фонда "Пациенты Украины", который объединяет людей с различными заболеваниями в борьбе за право на лечение.