Заступник міністра охорони здоров'я Стефанішіна подала у відставку

Заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішіна подала заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу відомства.

Стефанішіна працювала в Моз України на посаді заступника міністра з питань європейської інтеграції з січня 2018 року.

Вона координувала такі напрямки роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України у сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинація та громадське здоров'я.

Нагадаємо, 11 січня Кабінет міністрів України призначив Ольгу Стефанішіну заступником міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції.

На посаді заступника міністра Ольга Стефанішіна продовжила роботу по розширенню доступу пацієнтів до лікування, а також виконання ключових зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Стефанишина більше 10 років займається адвокацией прав пацієнтів. Вона є співзасновником, а з 2011 року - виконавчим директором благодійного фонду "Пацієнти України", який об'єднує людей з різними захворюваннями у боротьбі за право на лікування.