Замминистра юстиции Садовская фигурирует в деле о незаконной приватизации земли в Козине

Фото: Ирина Садовская (facebook.com.sadovska)

В своей декларации она указала, что является совладелицей трех участков в поселке городского типа Козин

Ирина Садовская, которую 7 ноября было назначено заместителем министра юстиции по вопросам государственной регистрации, фигурирует в деле о выводе земель водного фонда в частную собственность. Информация об этом есть на сайте Обуховского райсуда Киевской области, Единого реестра адвокатов и Единого государственного реестра деклараций, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

В своей декларации Садовская указала, что является совладелицей трех участков в поселке городского типа Козин.

В профайле Садовской в Едином реестре адвокатов написано, что замминистра раньше была фамилия Рудешко.

На сайте Обуховского райсуда Киевской области есть информация о деле по иску первого заместителя прокурора Киевской области в интересах государства в лице Козинского поселкового совета Обуховского района Киевской области на Обуховской РГА, управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области и ряда физлиц, в частности, и Садовской (Рудешко) Ирины Александровны

"По данным следствия, Обуховская РГА Киевской области с нарушением законодательства распоряжением от 21 декабря 2009 года №168 утвердил проект землеустройства относительно отвода земельных участков в пределах Козинского поселкового совета, которым изъяла 48,5 га из пользования ООО "Лотос", ООО "Альфа-плюс", ООО "Уютное", ООО "Дана", ООО "ОК-инвест", ЗАО "ТИЗ-Топаз", - пишет издание.

Данные структуры связаны с российским бизнесменом литовского происхождения Дмитрием Буряком. А одной из них, ЗАО "Тиз-топаз", как отмечает издание, Садовская даже руководила.

Кроме того, тем же распоряжением 48,5 га единым массивом передали безвозмездно в собственность 27-ми гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства. Новые владельцы менее чем за неделю отстранили участка другим лицам, в частности, в дату 24 марта 2010 года – именно в день, который указала в своей декларации Ирина Садовская как дату приобретения права собственности на три участка в Козине.

По данным Госземагентства в Обуховском районе, Днепровского бассейнового управления водных ресурсов данные земельные участки переданы за счет земель водного фонда и за счет угодий представленных покосными лугами, кустарниками. А по информации Госагентства земельных ресурсов и управления Госземагентства в Обуховском районе состав угодий земельных участков, переданных в собственность в 2009 году 11-ти гражданам, изменили через гидронамыв песка на земельные участки предыдущих землепользователей. Таким образом, эта земля незаконно передана в частную собственность.

Позже, в октябре 2015 года прокуратура через Обуховский райсуд заочным решением отменила распоряжение 2009 года, добилась признания недействительными 27 актов права собственности на участки и вытребовала из незаконного владения 20 участков. Апелляционный суд Киевской области 16 августа 2016 года оставил это решение без изменений.

Однако, 28 марта 2018 года Верховный Суд отменил решение Обуховского райсуда и постановление апелляционного суда Киевской области и передал дело на новое рассмотрение снова до Обуховского райсуда. Суд принял во внимание то, что уже есть постановление о закрытии уголовного производства от 7 марта 2013 года по отводу этих участков в частную собственность. Также судьи решили, что прокурор должен доказать, он не пропустил сроки исковой давности, и что при рассмотрении таких дел суды должны учитывать выводы Европейского суда по правам человека, в которых, в частности, говорится о "выплаты соответствующей компенсации или другого вида надлежащего возмещения бывшему добросовестному владельцу".

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам полных проверок выявило признаки уголовных правонарушений в декларациях двух должностных лиц - председателя Старобельской ОГА и прокурору Волынской области.

Также НАПК составило три админпротокола по результатам проверки деклараций за 2015-2017 годы Оксаны Сыроед - народного депутата Украины, заместителя председателя Верховной рады Украины.