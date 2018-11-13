Замміністра юстиції Садовська фігурує у справі по незаконній приватизації землі у Козині

Фото: Ірина Садовська (facebook.com.sadovska)

У своїй декларації вона вказала, що є співвласницею трьох ділянок у селищі міського типу Козин

Ірина Садовська, яку 7 листопада було призначено заступником міністра юстиції з питань державної реєстрації, фігурує у справі щодо виведення земель водного фонду у приватну власність. Інформація про це є на сайті Обухівського райсуду Київської області, Єдиного реєстру адвокатів та Єдиного державного реєстру декларацій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

У своїй декларації Садовська вказала, що є співвласницею трьох ділянок у селищі міського типу Козин.

У профайлі Садовської в Єдиному реєстрі адвокатів написано, що замміністра раніше мала прізвище Рудешко.

На сайті Обухівського райсуду Київської області є інформація про справу за позовом першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Козинської селищної ради Обухівського району Київської області до Обухівської РДА, управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області та низки фізосіб, зокрема, і Садовської (Рудешко) Ірини Олександрівни.

"За даними слідства, Обухівська РДА Київської області з порушенням законодавства розпорядженням від 21 грудня 2009 року №168 затвердила проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах Козинської селищної ради, яким вилучила 48,5 га з користування ТОВ "Лотос", ТОВ "Альфа-плюс", ТОВ "Затишне", ТОВ "Дана", ТОВ "ОК-інвест", ЗАТ "ТІЗ-Топаз", - пише видання.

Дані структури пов’язані з російським бізнесменом литовського походження Дмітрієм Буряком. А однією з них, ЗАТ "Тіз-топаз", як зазначає видання, Садовська навіть керувала.

Окрім того, тим же розпорядженням 48,5 га єдиним масивом передали безоплатно у власність 27-ми громадянам для ведення особистого селянського господарства. Нові власники менш ніж за тиждень відчужили ділянки іншим особам, зокрема, в дату 24 березня 2010 року – саме у день, який вказала у своїй декларації Ірина Садовська як дату набуття права власності на три ділянки в Козині.

За даними Держземагенства в Обухівському районі, Дніпровського басейнового управління водних ресурсів дані земельні ділянки передані за рахунок земель водного фонду та за рахунок угідь представлених сіножатями, чагарниками. А за інформацією Держагентства земельних ресурсів та управління Держземагенства в Обухівському районі склад угідь земельних ділянок, що передані у власність у 2009 році 11-ти громадянам, змінили через гідронамив піску на земельні ділянки попередніх землекористувачів. Таким чином, ця земля незаконно передана у приватну власність.

Пізніше, у жовтні 2015 року прокуратура через Обухівський райсуд заочним рішенням скасувала розпорядження 2009 року, добилася визнання недійсними 27 актів права власності на ділянки та витребувала з незаконного володіння 20 ділянок. Апеляційний суд Київської області 16 серпня 2016 року залишив це рішення без змін.

Однак, 28 березня 2018 року Верховний Суд скасував рішення Обухівського райсуду та ухвалу апеляційного суду Київської області і передав справу на новий розгляд знову до Обухівського райсуду. Суд взяв до уваги те, що вже є постанова про закриття кримінального провадження від 7 березня 2013 року щодо відведення цих ділянок у приватну власність. Також судді вирішили, що прокурор має довести, чи він не пропустив строки позовної давності, і що під час розгляду таких справ суди мають враховувати висновки Європейського суду з прав людини, в яких, зокрема, йдеться про "виплати відповідної компенсації чи іншого виду належного відшкодування колишньому добросовісному власникові".

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повних перевірок виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях двох посадовців - голови Старобільської ОДА та прокурора Волинської області.

Також НАЗК склало три адмінпротоколи за результатами перевірки декларацій за 2015-2017 роки Оксани Сироїд - народного депутата України, заступника голови Верховної ради України.