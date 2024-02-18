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Замкомандувача 18-ї армії РФ помер від поранень у тимчасово окупованому Севастополі

Неділя 18 лютого 2024 07:40
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Замкомандувача 18-ї армії РФ помер від поранень у тимчасово окупованому Севастополі Фото: полковник Магомеджанов армії РФ помер від поранень у Севастополі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У госпіталі тимчасово окупованого Севастополя помер заступник командувача 18-ї армії РФ полковник Магомедалі Магомеджанов. Повідомляється, що його раніше було поранено під час бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Громадської палати Дагестану.

"Минулої середи в госпіталі міста Севастополь від отриманих в ході боїв поранень помер гвардії полковник, командир 61-ї окремої Кіркенеської Червонопрапорної бригади морської піхоти Північного флоту, уродженець села Хлют Рутульського району Дагестану Магомедалі Магомеджан". - йдеться у повідомленні Громадської палати.

Зазначається, що Магомеджанов брав участь у чотирьох операціях. Раніше він служив командиром 77-ї окремої бригади у 177-му окремому полку морської піхоти Червонопрапорної Каспійської флотилії.

Втрати командного складу армії РФ

Раніше ми писали, що Міністерство оборони РФ підтвердило загибель двох полковників у районі Бахмуту на Донеччині. Зокрема, там розповіли, що командирів було вбито на полі бою на Донеччині біля Бахмута, при цьому не уточнили, коли саме це сталося.

Йдеться про командира 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ полковника В'ячеслава Макарова, і полковника Євгена Бровка, заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи.

Крім того, 25 вересня минулого року в результаті удару по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери противника, серед них командувач ЧФ РФ Соколов. Ще 105 окупантів було поранено.

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