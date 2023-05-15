Міноборони відреагувало на підтвердження РФ загибелі своїх полковників під Бахмутом
Міністерство оборони РФ підтвердило загибель двох полковників у районі Бахмута Донецької області, де війська країни-агресора продовжують спроби захопити українське місто. При цьому у російському відомстві замовчали про величезну кількість своїх втрат в Україні загалом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністерства оборони України.
Так, в українському міністерстві відреагували на офіційне визнання російською стороною факту загибелі під Бахмутом двох полковників ЗС РФ.
"А як щодо підтвердження ще близько 200 000 окупантів, які також були знищені в Україні", - йдеться у публікації.
Перед цим у неділю в Міноборони РФ на брифінгу заявили про бойові втрати високопоставлених російських військових чиновників. Зокрема, там розповіли, що командири були вбиті на полі бою в Донецькій області біля Бахмута, при цьому не уточнили, коли саме це сталося.
Йдеться про командира 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ полковника В'ячеслава Макарова, і полковника Євгена Бровка, заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи.
У Міноборони РФ заявили, що перший керував діями особового складу та перебував на іншій ділянці "відбиття атак противника", а другий загинув від осколкових поранень.
Також у російському відомстві розповіли нібито про відбиття "масованих спроб" ЗСУ прорвати оборону військ РФ на північ та південь Бахмута.
Нагадаємо, що заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила про продовження просування Сил оборони України на Бахмутському напрямку в районах передмістя, та що бійцям ЗСУ вдалося захопити понад 10 позицій російських окупантів.
Перед цим Маляр повідомляла, що ЗСУ поступово просуваються двома напрямками в передмісті Бахмута.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові дуже мотивовані перед контрнаступом, а сили оборони України майже готові до наступальних дій.
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