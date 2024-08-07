Замкомандира військової частини арештували за схему з "дистанційною" службою: подробиці від ДБР

Заступнику командира військової частини з Одеської області повідомлено про підозру через участь в організації схеми з ухилення окремих військовослужбовців від несення служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось

Разом зі спільниками, особи яких поки що не встановлені, підозрюваний організував схему, за якою військовослужбовці частини перебували вдома, а згідно з документами - знаходились на службі й отримували за це грошове забезпечення.

Фото: замкомандира військової частини арештували за схему з "дистанційною" службою (dbr.gov.ua)

"Свої зарплатні банківські картки ці військові віддавали організаторам схеми, які замість них отримували всі виплати. За попередніми даними, за час дії схеми ділки встигли оформити понад 20 осіб та отримати від них до 20 млн гривень", - пише ДБР.

2 серпня заступника командира військової частини та деяких військовослужбовців було затримано. Під час обшуків виявлено:

вогнепальну зброю та боєприпаси;

наркотичні засоби;

більше 118 тисяч доларів.

Що загрожує

Заступнику командира військової частини повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та у пособництві в ухиленні від несення військової служби. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 20 млн гривень.

Йому загрожує 12 років тюрми.

Фото: замкомандира військової частини арештували за схему з "дистанційною" службою (dbr.gov.ua)

"Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до організації схеми", - додає ДБР.