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Замкомандира воинской части арестовали за схему с "дистанционной" службой: подробности от ГБР

Среда 07 августа 2024 16:47
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Замкомандира воинской части арестовали за схему с "дистанционной" службой: подробности от ГБР Фото: замомандира воинской части арестовали за схему с "дистанционной" службой (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Заместителю командира воинской части из Одесской области сообщено о подозрении из-за участия в организации схемы по уклонению отдельных военнослужащих от несения службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что случилось

Вместе с сообщниками, личности которых пока не установлены, подозреваемый организовал схему, по которой военнослужащие части находились дома, а согласно документам - находились на службе и получали за это денежное обеспечение.

Фото: замомандира воинской части арестовали за схему с "дистанционной" службой (dbr.gov.ua)

"Свои зарплатные банковские карты эти военные отдавали организаторам схемы, которые вместо них получали все выплаты. По предварительным данным, за время действия схемы дельцы успели оформить более 20 человек и получить от них до 20 млн гривен", - пишет ГБР.

2 августа заместитель командира воинской части и некоторые военнослужащие были задержаны. Во время обысков обнаружено:

  • огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • наркотические средства;
  • более 118 тысяч долларов.

Что угрожает

Заместителю командира воинской части сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и в пособничестве в уклонении от несения военной службы. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 20 млн гривен.

Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Фото: замомандира воинской части арестовали за схему с "дистанционной" службой (dbr.gov.ua)

"Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к организации схемы", - добавляет ГБР.

Напомним, РБК-Украина писало о командире отделения на одном из судов Военно-морских сил (ВМС) Украины, требовавшему плату у подчиненных за отгул на суше.

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