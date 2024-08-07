Замкомандира воинской части арестовали за схему с "дистанционной" службой: подробности от ГБР
Заместителю командира воинской части из Одесской области сообщено о подозрении из-за участия в организации схемы по уклонению отдельных военнослужащих от несения службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Что случилось
Вместе с сообщниками, личности которых пока не установлены, подозреваемый организовал схему, по которой военнослужащие части находились дома, а согласно документам - находились на службе и получали за это денежное обеспечение.
Фото: замомандира воинской части арестовали за схему с "дистанционной" службой (dbr.gov.ua)
"Свои зарплатные банковские карты эти военные отдавали организаторам схемы, которые вместо них получали все выплаты. По предварительным данным, за время действия схемы дельцы успели оформить более 20 человек и получить от них до 20 млн гривен", - пишет ГБР.
2 августа заместитель командира воинской части и некоторые военнослужащие были задержаны. Во время обысков обнаружено:
- огнестрельное оружие и боеприпасы;
- наркотические средства;
- более 118 тысяч долларов.
Что угрожает
Заместителю командира воинской части сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и в пособничестве в уклонении от несения военной службы. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 20 млн гривен.
Ему грозит 12 лет тюрьмы.
Фото: замомандира воинской части арестовали за схему с "дистанционной" службой (dbr.gov.ua)
"Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к организации схемы", - добавляет ГБР.
Напомним, РБК-Украина писало о командире отделения на одном из судов Военно-морских сил (ВМС) Украины, требовавшему плату у подчиненных за отгул на суше.
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