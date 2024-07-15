Вимагав плату за відгул на сушу. Викрито одного з командирів судна ВМС
Командиру відділення на одному з суден Військово-морських сил (ВМС) України повідомлено про підозру через хабарництво. Вимагав з підлеглих плату за відгул на сушу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Що сталось
Щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі повинні були сплатити командиру 10 тисяч гривень. Останній в місяць на відгулах моряків міг заробляти в місяць щонайменше 150 тисяч гривень.
Фото: на корупції викрито одного з командирів судна ВМС (dbr.gov.ua)
"9 липня 2024 року правоохоронці затримали фігуранта під час одержання чергової оплати у сумі 1 тисячі доларів . Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу", - додає ДБР.
Що загрожує
Командиру відділення на одному з суден ВМС повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тисячі гривні.
Йому загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України (СБУ) нещодавно викрила на хабарництві виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва.
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