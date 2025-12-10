Замість заяви про нібито замах. Експерт пояснив, що мав би зробити Коломойський

"Насправді єдиною заявою Коломойського має стати явка з повинною та каяття перед народом України за заподіяне зло. Ось таку заяву українці чекають від Коломойського", - написав він.

Експерт підкреслив, що одне з обвинувачень щодо Коломойського, якраз і є замовне вбивство. Зокрема, експерт нагадав про замовлення вбивства юриста.

За його словами, слідство заявляє, що олігарх хотів з допомогою юриста змінити документи про збори акціонерів запорізького комбінату "Дніпроспецсталь" у власних інтересах, але той відмовився, за що був вбитий.

Також, зазначив експерт, Коломойський разом з Боголюбовим шляхом махінацій вивели через "Приватбанк" мінімум десятки мільярдів гривень українців.

"Місяць тому високий суд Англії визнав Коломойського винним і зобов’язав повернути Україні 3 млрд доларів. Нагадаю, "Приватбанк" колись належав Коломойському і якби держава не націоналізувала його, мільйони українців втратили б свої гроші, почався б хаос", - повідомив він.

Окрім того, написав експерт, у справах "Укрнафти" та "Укртатнафти" Коломойський заволодів понад 3,3 млрд грн. Тут його звинувачують у привласненні майна, незаконних діях з банківськими документами, відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні.

Також, зазначив Постернак, Коломойського розшукують у Сполучених Штатах. Міністерство юстиції США, за його словами, звинувачує олігарха у використанні викрадених з банку коштів для купівлі нерухомості та металургійних заводів у Штатах (справи за законом RICO про організовану злочинність).

"Це лише деякі обвинувачення за той час, коли Україна тонула у крові своїх захисників, захищаючись від Росії. Всі злочини відбувалися, коли рідне місто олігарха Дніпро поступово стало прифронтовим і зараз його земляки гинуть сотнями щомісяця. Ці злочини - проти народу України", - наголосив він.