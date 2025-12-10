Вместо заявления о якобы покушении. Эксперт объяснил, что должен был бы сделать Коломойский

"На самом деле единственным заявлением Коломойского должна стать явка с повинной и раскаяние перед народом Украины за причиненное зло. Вот такое заявление украинцы ждут от Коломойского", - написал он.

Эксперт подчеркнул, что одно из обвинений в отношении Коломойского, как раз и есть заказное убийство. В частности, эксперт напомнил о заказе убийства юриста.

По его словам, следствие заявляет, что олигарх хотел с помощью юриста изменить документы о собрании акционеров запорожского комбината "Днепроспецсталь" в собственных интересах, но тот отказался, за что был убит.

Также, отметил эксперт, Коломойский вместе с Боголюбовым путем махинаций вывели через "Приватбанк" минимум десятки миллиардов гривен украинцев.

"Месяц назад высокий суд Англии признал Коломойского виновным и обязал вернуть Украине 3 млрд долларов. Напомню, "Приватбанк" когда-то принадлежал Коломойскому и если бы государство не национализировало его, миллионы украинцев потеряли бы свои деньги, начался бы хаос", - сообщил он.

Кроме того, написал эксперт, по делам "Укрнафты" и "Укртатнафты" Коломойский завладел более 3,3 млрд грн. Здесь его обвиняют в присвоении имущества, незаконных действиях с банковскими документами, отмывании имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге.

Также, отметил Постернак, Коломойского разыскивают в Соединенных Штатах. Министерство юстиции США, по его словам, обвиняет олигарха в использовании похищенных из банка средств для покупки недвижимости и металлургических заводов в Штатах (дела по закону RICO об организованной преступности).

"Это лишь некоторые обвинения за то время, когда Украина тонула в крови своих защитников, защищаясь от России. Все преступления происходили, когда родной город олигарха Днепр постепенно стал прифронтовым и сейчас его земляки гибнут сотнями ежемесячно. Эти преступления - против народа Украины", - подчеркнул он.