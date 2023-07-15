UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Замість відпочинку до пекла. Прикордонники ефектно знищили окупантів (відео)

Фото: прикордонники ефектно знищили окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники знищили місце базування російських окупантів на фронті. Захисники показали ефектне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Аеророзвідка прикордонної служби біля лінії зіткнення виявила будинок, в якому перебували окупанти. Ймовірно, російські загарбники збиралися відпочити, але прикордонники не дали ворогам шансу.

"Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! Дістанемо вас усюди", - йдеться у повідомленні.

Втрати російської армії

За даними Генштабу ЗСУ, Росія на війні проти України втратила вже понад 237 тисяч своїх солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 590 окупантів.

Російські ЗМІ зазначають, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
пограничная службаприкордонникиВійна в УкраїніВійна Росії проти України