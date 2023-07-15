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Замість відпочинку до пекла. Прикордонники ефектно знищили окупантів (відео)

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Україна, Субота 15 липня 2023 12:51
Замість відпочинку до пекла. Прикордонники ефектно знищили окупантів (відео) Фото: прикордонники ефектно знищили окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники знищили місце базування російських окупантів на фронті. Захисники показали ефектне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Аеророзвідка прикордонної служби біля лінії зіткнення виявила будинок, в якому перебували окупанти. Ймовірно, російські загарбники збиралися відпочити, але прикордонники не дали ворогам шансу.

"Аеророзвідники-прикордонники перетворюють будинок для відпочинку окупантів на будинок жахів! Дістанемо вас усюди", - йдеться у повідомленні.

Втрати російської армії

За даними Генштабу ЗСУ, Росія на війні проти України втратила вже понад 237 тисяч своїх солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 590 окупантів.

Російські ЗМІ зазначають, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

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