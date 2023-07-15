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Вместо отдыха в ад. Пограничники эффектно уничтожили оккупантов (видео)

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Украина, Суббота 15 июля 2023 12:51
Вместо отдыха в ад. Пограничники эффектно уничтожили оккупантов (видео) Фото: пограничники эффектно уничтожили оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники уничтожили место базирования российских оккупантов на фронте. Защитники показали эффектное видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Аэроразведка пограничной службы возле линии столкновения обнаружила дом, в котором находились оккупанты. По всей видимости, российские захватчики собирались отдохнуть, но пограничники не дали врагам шанса.

"Аэроразведчики-пограничники превращают дом для отдыха оккупантов в дом ужасов! Достанем вас всюду", - говорится в сообщении.

Потери русской армии

По данным Генштаба ВСУ, Россия на войне против Украины потеряла уже более 237 тысяч своих солдат. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов.

Российские СМИ отмечают, что с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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