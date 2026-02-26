Замість в'язниці - у ЗСУ: у Києві спіймали "ділка", який обіцяв мобілізувати засуджену
У Києві чоловік обіцяв звільнити засуджену за смертельну ДТП з колонії, нібито зарахувавши її до ЗСУ, підозрюваного затримали під час отримання хабаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції Києва.
За даними поліції, зловмисник пообіцяв посприяти у звільненні засудженої та у подальшому зарахуванні її до лав ЗСУ, аби вона могла вийти з місць позбавлення волі раніше встановленого строку.
Деталі схеми
Відомо, що до 58-річного киянина звернулася жінка з проханням допомогти її 53-річній матері, яка відбуває покарання у виправній колонії за вчинення смертельної ДТП – остання не надала перевагу у русі та смертельно травмувала мотоцикліста.
Жінку було засуджено до п’яти років позбавлення волі, з яких у в’язниці вона відбула лише три місяці.
Фігурант запевнив, що має нібито зв’язки серед військовослужбовців та може вплинути на службових осіб для вирішення питання щодо дострокового звільнення засудженої та подальшого проходження нею військової служби.
Спочатку чоловік вимагав 10 тисяч доларів за "сприяння" у звільненні, а згодом - ще 8 тисяч доларів за вплив на прийняття рішення про зарахування до лав ЗСУ. Під час передачі другого "траншу" його й затримали.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Резонансні ДТП
Нагадаємо, раніше у Львівській області сталася аварія, внаслідок якої загинула одна дитина. Ймовірним винуватцем є окружний прокурор.
Також 10 лютого ДБР почало досудове розслідування ДТП за участю судді одного з районних судів Кривого Рогу. Як з'ясувалося, 9 лютого суддя за кермом BMW збила 11-річного хлопчика.