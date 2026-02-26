Вместо тюрьмы - в ВСУ: в Киеве словили "дельца", который обещал мобилизовать осужденную
В Киеве мужчина обещал освободить осужденную за смертельное ДТП из колонии, якобы зачислив ее в ВСУ, подозреваемого задержали во время получения взятки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Киева.
Читайте также: За рулем был окружной прокурор. На Львовщине произошло смертельное ДТП с детьми
По данным полиции, злоумышленник пообещал посодействовать в освобождении осужденной и в дальнейшем зачислении ее в ряды ВСУ, чтобы она могла выйти из мест лишения свободы раньше установленного срока.
Детали схемы
Известно, что к 58-летнему киевлянину обратилась женщина с просьбой помочь ее 53-летней матери, которая отбывает наказание в исправительной колонии за совершение смертельного ДТП - последняя не предоставила преимущество в движении и смертельно травмировала мотоциклиста.
Женщина была приговорена к пяти годам лишения свободы, из которых в тюрьме она отбыла лишь три месяца.
Фигурант заверил, что имеет якобы связи среди военнослужащих и может повлиять на должностных лиц для решения вопроса о досрочном освобождении осужденной и дальнейшего прохождения ею военной службы.
Сначала мужчина требовал 10 тысяч долларов за "содействие" в освобождении, а впоследствии - еще 8 тысяч долларов за влияние на принятие решения о зачислении в ряды ВСУ. Во время передачи второго "транша" его и задержали.
Следователи сообщили мужчине о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Резонансные ДТП
Напомним, ранее во Львовской области произошла авария, в результате которой погиб один ребенок. Вероятным виновником является окружной прокурор.
Также 10 февраля ГБР начало досудебное расследование ДТП с участием судьи одного из районных судов Кривого Рога. Как выяснилось, 9 февраля судья за рулем BMW сбила 11-летнего мальчика.