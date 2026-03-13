Замість в'язниці - мільйони на ЗСУ: ексголова Миколаївської МСЕК пішла на угоду зі слідством

Колишня очільниця Миколаївської обласної МСЕК визнала провину в суді та уклала угоду з прокуратурою. Вона погодилася на умовний термін і вже перерахувала понад 4,7 млн гривень на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Центрального районного суду м. Миколаєва.
За даними слідства, експосадовиця організувала схему ухилення від мобілізації, надаючи вказівки підлеглим фальсифікувати медичні висновки.
"Вона організувала складання неправдивого висновку МСЕК стосовно військовозобов'язаного, внаслідок чого він отримав групу інвалідності ІІІ ступеню, що дало йому право на відстрочку від призову", - зазначили в суді.
Окрім перешкоджання діяльності ЗСУ, жінці інкримінують недостовірне декларування статків.
Під час засідання захист надав квитанцію про перерахування 4 737 860 гривень благодійного внеску на одну з військових частин. Згідно з угодою, обвинувачена має співпрацювати зі слідством в іншому провадженні.
"Обвинувачена беззастережно визнає себе винуватою... та погоджується на узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років з іспитовим терміном", - йдеться у повідомленні.
Також її планують позбавити права обіймати керівні посади в медзакладах на три роки. Суд наразі готується до винесення вироку.
Нагадаємо, останнім часом в Україні вибухнула серія корупційних скандалів, пов'язаних із керівництвом медико-соціальних експертних комісій.
Зокрема ДБР викрило керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Під час обшуків у неї знайшли майже 6 мільйонів доларів готівкою, частину з яких вона намагалася викинути через вікно.
Також правоохоронці завершили розслідування щодо ексголови Центральної МСЕК. Його підозрюють у створенні масштабної схеми підробки документів для отримання груп інвалідності, що дозволяло чоловікам уникати мобілізації.
Крім того, резонанс викликала справа керівниці одного з регіональних центрів, яка незаконно збагатилася на 160 млн гривень. Через ці та інші численні зловживання президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію системи МСЕК до кінця 2024 року та повне реформування системи встановлення інвалідності.