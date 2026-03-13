Замість в'язниці - мільйони на ЗСУ: ексголова Миколаївської МСЕК пішла на угоду зі слідством

У чому звинувачують посадовицю

За даними слідства, експосадовиця організувала схему ухилення від мобілізації, надаючи вказівки підлеглим фальсифікувати медичні висновки.

"Вона організувала складання неправдивого висновку МСЕК стосовно військовозобов'язаного, внаслідок чого він отримав групу інвалідності ІІІ ступеню, що дало йому право на відстрочку від призову", - зазначили в суді.

Окрім перешкоджання діяльності ЗСУ, жінці інкримінують недостовірне декларування статків.

Деталі угоди та внесок на армію

Під час засідання захист надав квитанцію про перерахування 4 737 860 гривень благодійного внеску на одну з військових частин. Згідно з угодою, обвинувачена має співпрацювати зі слідством в іншому провадженні.

"Обвинувачена беззастережно визнає себе винуватою... та погоджується на узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років з іспитовим терміном", - йдеться у повідомленні.

Також її планують позбавити права обіймати керівні посади в медзакладах на три роки. Суд наразі готується до винесення вироку.