Замість "стелі" - тотальний бан: ЄС готує найжорсткіший удар по нафті РФ

ЄС готує нові санкції проти Росії: нафтові послуги під забороною

У матеріалі видання зазначається, що ЄС планує посилити санкції проти Росії у рамках 20-го пакету обмежувальних заходів через війну в Україні.

Обговорюється заміна механізму обмеження цін на нафту забороною на морські перевезення та супутні послуги, такі як страхування та транспортування.

За словами джерел, якщо рішення ухвалять держави-члени, європейські компанії не зможуть обслуговувати експорт російської нафти незалежно від ціни бареля, що зробить виконання санкцій значно простішим.

Падіння ціни на нафту з РФ

Наразі ціна на російську сиру нафту Urals з 1 лютого знизиться до 44,10 долара за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.

Доходи Росії від нафти та газу у 2025 році впали до найнижчого рівня за п’ять років, що суттєво б’є по економіці Кремля.

Джерела повідомляють, що деякі країни ЄС вже висловили заперечення проти заміни обмеження цін забороною на послуги. Офіційних коментарів від Єврокомісії наразі немає.

Очікується, що пакет також включатиме додаткові санкції проти російських банків, нафтових компаній, криптовалютних платформ та суден тіньового флоту, а також нові обмеження для компаній, які допомагають Москві обходити санкції.