Вместо "потолка" - тотальный бан: ЕС готовит самый жесткий удар по нефти РФ

Европейский Союз рассматривает замену ограничения цен на российскую нефть запретом на морские услуги. Новые санкции могут коснуться страхования, транспортировки и других ключевых услуг для перевозки нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В материале издания отмечается, что ЕС планирует усилить санкции против России в рамках 20-го пакета ограничительных мер из-за войны в Украине.
Обсуждается замена механизма ограничения цен на нефть запретом на морские перевозки и сопутствующие услуги, такие как страхование и транспортировка.
По словам источников, если решение примут государства-члены, европейские компании не смогут обслуживать экспорт российской нефти независимо от цены барреля, что сделает выполнение санкций значительно проще.
Сейчас цена на российскую сырую нефть Urals с 1 февраля снизится до 44,10 доллара за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены.
Доходы России от нефти и газа в 2025 году упали до самого низкого уровня за пять лет, что существенно бьет по экономике Кремля.
Источники сообщают, что некоторые страны ЕС уже выразили возражения против замены ограничения цен запретом на услуги. Официальных комментариев от Еврокомиссии пока нет.
Ожидается, что пакет также будет включать дополнительные санкции против российских банков, нефтяных компаний, криптовалютных платформ и судов теневого флота, а также новые ограничения для компаний, которые помогают Москве обходить санкции.
Напомним, что ЕС официально включил Россию в "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Решение вступило в силу 29 января. Отныне все банки Евросоюза будут усиленно контролировать финансовые операции, связанные с РФ.
Ранее отмечалось, что 20-й пакет санкций ЕС предусматривает блокирование "теневого флота", что позволяет России получать доходы от нефти. Группа из 14 стран ЕС предупредила танкеры "теневого флота" в Балтийском и Северном морях, что те суда, которые не будут соответствовать требованиям, будут рассматривать как не имеющие национальной принадлежности.
Мы писали, что в 2025 году доходы России от экспорта нефти упали примерно на 20% по сравнению с 2024 годом из-за снижения мировых цен на энергоносители. Разница между нефтью Brent и российской Urals удвоилась, при этом Urals торгуется на самом низком уровне с 2021 года.